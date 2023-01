【KTSF 黃恩光報導】

國家氣象局的最新資料顯示,灣區有兩個城市過去16日的降雨量,超過當地全年總降雨量的一半。

國家氣象局天氣預測中心週三在Twitter發布的資料指出,由去年12月26日至週三的16日期間,東灣奧克蘭(屋崙)的降雨量達到12.9吋,打破同期16日的降雨紀錄,而這段期間的降雨量,已經接近當地正常雨季全年總降雨量的7成。

除了奧克蘭之外,舊金山(三藩市)國際機場以及中谷Stockton近16日的降雨量也打破了同期紀錄,是歷來最多。

另外,舊金山市中心及金融區一帶12月26日到週三,降雨量達到13.59吋,雖然沒有刷新同期紀錄,但這十幾天的下雨,已經超過全年正常總降雨的一半達到59%。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。