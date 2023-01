【KTSF】

加州中部海岸San Luis Obispo縣的官員正在尋找一名被洪水沖走的5歲男童。

週一加州消防局接報說,一輛汽車被困在一條溪澗暴漲的大水中,車內有一名婦女和一名兒童。

San Luis Obispo縣的消防局的官員說,有好心人把那名婦女拉到岸上,但5歲男童就被洪水沖走。

該縣聯合學區透露,失踪的5歲男童讀幼稚園,他母親是該學區的一名教師。

由於惡劣的天氣條件,當局不得不在數小時後,暫停搜索,週二早上恢復搜索。

