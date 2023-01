奧克蘭小西貢一餐廳三日內被爆竊兩次（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

東灣奧克蘭(屋崙)小西貢一間餐廳,三日內接連被爆竊兩次,有網民希望新上任的市長,可以解決奧克蘭的罪案問題。

根據奧克蘭警方,案發在當地小西貢區東12街1139號的一間越南餐廳。

首宗爆竊案在1月7日約凌晨3點多發生,網民提供的片段可見,在3點25分有4架車停泊在餐廳前,之後有一群人行到餐廳門前,隱約可見有人持有懷疑是長棍的物件,幾分鐘後他們成功撬開大閘,並入到餐廳內。

在約3點32分他們陸續上車離開現場,另一個角度可見,他們在12 Avenue轉右逃去。

案發後被撬開的鎖跌在餐廳大閘前,大門玻璃碎散落一地,店內收銀處亦非常凌亂,有被人搜掠過的痕跡,未知店舖的損失情況。

網民提供的相片,見到案發後大門被封上木板。

之後在週一凌晨3點多,餐廳再被爆竊,閉路電視畫面顯示,有幾個人在餐廳門前聚集,他們之後上了一架白色車逃去,警車亦在約一分鐘後到場。

本台向警方查詢,警方回覆指餐廳老闆沒有報案,所以警方未能提供任何資料,亦未知賊人的下落。

手機程式Citizen指,警方在3點35分接報,指有5人試圖爆竊。

網民片段顯示,餐廳大閘換上不同的鎖,但鎖頭仍被撬開,大門的木板亦跌在店內。

有網民指,賊人明目張膽犯案,說他們不怕警察,亦知道警察不會在場。

亦有網民希望新上任的市長盛桃可以解決奧克蘭的罪案問題。

本台嘗試過聯絡餐廳了解情況,但店員指老闆不願接受訪問。

