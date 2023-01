美墨加元首舉行北美洲領導人高峰會 討論邊境安全和貿易等問題

【KTSF 張麗月報導】

美墨加三國元首週二在墨西哥舉行北美洲領導人高峰會,討論廣泛議題,由邊境安全以至氣候和貿易等問題。

美墨加三國領袖舉行過高峰會後,總統拜登形容這兩個鄰國是「真正的夥伴」,在峰會上,三國領袖討論過廣泛議題,包括邊境安全、氣候變化和貿易等,彼此也出現過意見分歧,特別是如何處理無證移民潮,如何打擊偷運人蛇去美國的人口走私販。

此外,美加兩國指責墨西哥總統奧伯拉多違反自由貿易協議,指控他偏袒墨西哥國營的公共事業公司,而不是將發電廠由外國和私人投資財團興建,加拿大和墨西哥就關注到,拜登政府致力催谷本國製造業,令到墨西哥和加拿大沒有機會參與。

今次峰會已經是第十屆,大會的共識是,美墨加要更好地緊密聯繫,謀求在能源,特別是半導體、氣候和甲烷廢氣排放,管理無證移民潮,面對將來與疫情相關健康威脅時,要達到一個更強大的北美為目標。

在會場外面,有民眾集會抗議美墨兩國最近達成有關移民的新協議,示威者當中有人高舉標語,反對大規模遞解出境。

新協議下,美國每個月會將3萬名來自古巴、尼加拉瓜、海地及委內瑞拉非法入境的無證移民遣送到墨西哥,自從拜登上台以來,美墨邊境有更多人聚集,試圖尋去美國的庇護,去年到9月底為止的一年期間,美國邊防人員一共攔截238萬次潛入美國邊境行為,是歷來首次突破200萬次。

週一也有同樣的示威活動,但訴求就有所不同,有反政府團體指控奧伯拉多反民主。

墨西哥反政府組織FRENAAA創辦人Gilberto Lozano說:「他與民主自由為敵,他是真相的敵人,墨西哥現在處於內戰,有12萬人失踪,現在是內戰。」

也有民權人士希望美墨領袖的會談,以關注墨西哥的治安為優先,因為墨西哥每年有超過3.5萬宗兇殺案。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。