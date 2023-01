紐森視察Santa Cruz縣Capitola災區 承諾協助商戶重建（視頻）

【KTSF】

加州州長紐森週二視察了上星期受到暴風雨嚴重影響的Capitola地區,同時也承諾在經過評估之後,會盡快給予當地受風雨影響的店家合適的補助。

紐森週二視察了在Capitola地區的店家,這些店家在上週的炸彈氣旋風暴中成了受災戶,就像經營了數年的Tha Land Bar,經過暴風雨後,現在都被貼上了暫停營業的紅色標籤,看著自己一磚一瓦建起來的酒吧,如今成了這副斷垣殘壁,老闆Jeff Lantis真的非常心痛。

Lantis說:「我很驕傲這裡很多東西,是我為自己的事業所打造的,所以特別難過,看到這些努力付諸流水。」

由於這棟建築Jeff和伴侶Minna不是屋主,所以現在動彈不得,不知還要等待多久才能修復,更不確定還能不能重新開業。

州長紐森表示,目前還是在第一步向聯邦政府申請重大災害證明,希望未來能幫的到這些受災戶。

紐森說:「當損害評估做完,這些幫助很快就會來,這些評估馬上就要開始了,如果我們宣布重大災害,我確保我們會要求這些補助。」

在這樣的災害下,這些協助遲早到會來,只是很多店家都說,當時知道風暴要來,也都有所準備,只是沒想到風雨居然如此巨大。

Minna說:「我以為我們已做了準備,把沙包都放在外面了,但當風暴上週四早上發生時,我知道再怎麼準備也沒有用。」

海面逐漸平靜,淹水也慢慢消退,但何時能夠復甦,卻遠遠看不到盡頭。

Lantis說:「我甚至懷疑我該甚麼時候要求補助金或協助,我甚麼事情都是自己來,真的說幫助大概就是,我該怎樣活下去。」

