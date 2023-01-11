紐森視察Santa Cruz縣Capitola災區 承諾協助商戶重建（視頻）

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加州州長紐森週二視察了上星期受到暴風雨嚴重影響的Capitola地區，同時也承諾在經過評估之後，會盡快給予當地受風雨影響的店家合適的補助。

紐森週二視察了在Capitola地區的店家，這些店家在上週的炸彈氣旋風暴中成了受災戶，就像經營了數年的Tha Land Bar，經過暴風雨後，現在都被貼上了暫停營業的紅色標籤，看著自己一磚一瓦建起來的酒吧，如今成了這副斷垣殘壁，老闆Jeff Lantis真的非常心痛。

Lantis說：「我很驕傲這裡很多東西，是我為自己的事業所打造的，所以特別難過，看到這些努力付諸流水。」

由於這棟建築Jeff和伴侶Minna不是屋主，所以現在動彈不得，不知還要等待多久才能修復，更不確定還能不能重新開業。

州長紐森表示，目前還是在第一步向聯邦政府申請重大災害證明，希望未來能幫的到這些受災戶。

紐森說：「當損害評估做完，這些幫助很快就會來，這些評估馬上就要開始了，如果我們宣布重大災害，我確保我們會要求這些補助。」

在這樣的災害下，這些協助遲早到會來，只是很多店家都說，當時知道風暴要來，也都有所準備，只是沒想到風雨居然如此巨大。

Minna說：「我以為我們已做了準備，把沙包都放在外面了，但當風暴上週四早上發生時，我知道再怎麼準備也沒有用。」

海面逐漸平靜，淹水也慢慢消退，但何時能夠復甦，卻遠遠看不到盡頭。

Lantis說：「我甚至懷疑我該甚麼時候要求補助金或協助，我甚麼事情都是自己來，真的說幫助大概就是，我該怎樣活下去。」

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