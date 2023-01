紐森公佈加州新預算 本財年將面對220億赤字

【KTSF 歐志洲的報導】

加州州長紐森週二公佈新財政年度的預算,在經過去年近一千億的財政盈餘之後,今年將面對220億的財政赤字。

今年7月開始的財政年,加州預算是2,970億,目前面對220億的赤字,和去年的近一千億盈餘相比有那麼大的差距,是因為加州的稅收體制,高度依賴對高收入人士徵收較高的所得稅。

州長紐森表示,目前不計劃動用加州現有的220億雨天儲備金。

紐森說:「我們需要謹慎的看待這個預算,並隨時預備,前景更明朗的時候,可能做出調整。」

計劃削減的項目包括,從氣候與交通項目中削減31億的開支,從住屋項目中削減6億,從職業培訓中削減約1億,但要是有取得更多的收入,將恢復這方面的撥款。

紐森強調,不會削減教育和無家可歸問題上的開支,他也計劃利用公債來增加對公立大學的撥款。

紐森也表示不計劃增稅。

而加州目前面對的豪雨問題,紐森建議增加2億的撥款建堤壩來保護城市,他也建議增加9,700萬,在對抗鴉片性藥物帶來的危機,特別是給學校分發Naloxone,來應對服用過量芬太尼的緊急狀況。

加州衛生部長Mark Ghaly表示,州長的預算有包括保護如年長人士的弱勢社區,並在行為健康和生育健康方面有所需的投資。

紐森接下來會和議員們就他的預算計劃進行談判,加州議會必須在6月15日之前通過最終預算。

