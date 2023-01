加州中部經歷傾盆大雨 Merced市有房屋和街道被洪水淹沒

【KTSF 王蔚報導】

大氣河風暴繼續發威,週二的傾盆大雨,給加州中部的居民區帶來洪水和泥漿的雙重重創,加州中谷地區Merced市,有房屋和街道被洪水淹沒,而即將到來的下一場風暴,將使災區雪上加霜。

週二的傾盆暴雨,高水位淹沒了Merced市的街道,Orcutt鎮的街道上泥濘不堪,迫使人們疏散。

居民April Hugh說:「這太震驚了, 就像你知道的那樣,它發生得太快了,我們幾乎沒有時間離開房子,我們正看著其他人被疏散,我們不知怎麼辦,看著水像河流一樣湧進來,你知道,震驚而且令人難以置信,當我們回來看到那些損壞狀況,我仍然震驚,我的意思是, 這太可怕了。」

過去一週一連串的風暴,使加州的許多河流氾濫,洶湧的洪水不但淹沒街道房屋,還觸發致命的泥石流,迫使成千上萬的人撤離。

Orcutt居民Clark Popp說:「鄰居過來敲門,我們出來了,水正順著死胡同流下來,縣警和消防很快就到了,最裡面的兩所房子遭水淹最嚴重,水從Union Valley流下,你現在回頭去看,就會看到幾乎所有的圍欄和牆壁都被沖毀了,水一直沿著死胡同流向Parkland。」

週一的風暴使當地政府下令加州中部沿岸地區疏散上萬人,其中包括整個Montecito鎮,英國王子哈里和其他名人就住在那裡,5年前,該鎮有23人在泥石流中喪生。

目前加州有數百萬人仍處於洪水警報之下,超過20萬戶家庭和企業因暴雨、冰雹和山體滑坡而斷電,風暴至少造成17人死亡。

天氣預報員預計,週二在加州中部和南部的高海拔地區持續下暴雨,有高達14英寸的降雨量。

另一場風暴將從週三開始襲擊加州的部份地區,加州西南部在風暴高峰期,可能會出現時速60英里的陣風,有的地區可能會有每小時半英寸的降雨量。

國家氣象局警告稱,大氣河風暴將不停地來襲,可能會帶來數量驚人的雨雪。

