Katie Porter宣布競選范士丹參議院議席

【KTSF 歐志洲報導】

代表加州的聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)會否在明年再次競選連任,還是會退休,是加州民主黨人的討論的議題之一,週二先宣布競選聯邦參議員一職的是南加州的現任聯邦眾議員Katie Porter。

89歲的范士丹自1992年擔任聯邦參議員,她雖然已經開始一些和競選連任相關的程序,但許多民主黨人認為,她應該會退休。

代表南加州橙縣的聯邦眾議員Katie Porter,週二透過社交媒體宣布參選,Porter剛在去年的中期選舉中勝選,她當時因為選區劃分,必須面對新選區中約3分之2的對她陌生的選民。

Porter曾在哈佛大學法學院,是現任聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)的學生,Porter在眾議院的監督委員會中尖銳的質問方式受到國人關注,她也是目前國會進步派團隊的副主席。

Porter發表競選影片表示,加州需要一個在參議院的戰士,來對抗特別權益機構和威脅美國民主的人。

要是范士丹確實退休,其他可能參選的現任官員包括聯邦眾議員Adam Schiff、副州長Eleni Kounalakis、加州司法部長Rob Bonta和聯邦衛生部長Xavier Becerra。

