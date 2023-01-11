Katie Porter宣布競選范士丹參議院議席

【KTSF 歐志洲報導】
代表加州的聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）會否在明年再次競選連任，還是會退休，是加州民主黨人的討論的議題之一，週二先宣布競選聯邦參議員一職的是南加州的現任聯邦眾議員Katie Porter。
89歲的范士丹自1992年擔任聯邦參議員，她雖然已經開始一些和競選連任相關的程序，但許多民主黨人認為，她應該會退休。
代表南加州橙縣的聯邦眾議員Katie Porter，週二透過社交媒體宣布參選，Porter剛在去年的中期選舉中勝選，她當時因為選區劃分，必須面對新選區中約3分之2的對她陌生的選民。
Porter曾在哈佛大學法學院，是現任聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）的學生，Porter在眾議院的監督委員會中尖銳的質問方式受到國人關注，她也是目前國會進步派團隊的副主席。
Porter發表競選影片表示，加州需要一個在參議院的戰士，來對抗特別權益機構和威脅美國民主的人。
要是范士丹確實退休，其他可能參選的現任官員包括聯邦眾議員Adam Schiff、副州長Eleni Kounalakis、加州司法部長Rob Bonta和聯邦衛生部長Xavier Becerra。
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