暴雨導致灣區許多房屋受損 現在是檢查房屋的時候（視頻）

接二連三的暴雨來襲,灣區許多房屋受損,房屋檢查員說,現在是檢查任何房屋損壞的時候。

Roja從1989年以來一直住在Concord這棟房子,但現在正在考慮出售,希望在掛牌上市之前,檢查房屋是否因風暴有損壞的地方。

房屋檢查專家Ron Chang用手電筒照著天花板說,在房子裡發現了一些小問題,主要是屋頂積水造成的。

Ron Chang說,在暴風雨期間,屋主應該注意幾個主要的危險信號,第一個最明顯的就是房屋內部漏水,這可能意味著屋頂或門窗周圍的密封件有問題,其次是牆壁上的大裂縫,可能代表地基移動過度,最後一個是房子外牆周圍積水,這可能導致水進入地基下導致地基移位或裂開。

Ron Chang說:「找一個中立的人來誠實評估你房子的健康狀況,以便正確決定接下來想如何做,這可能是個好主意。」

他說在暴風雨過後進行房屋檢查,可以為屋主發現問題和必要的修復,因此當他們與承包商討論維修工程時,屋主最終不會為不必要的維修付費。

房屋檢查專家說,有些問題只有在所有東西都還濕的時候才能發現,所以如果你確實有顧慮,最好馬上安排檢查。

