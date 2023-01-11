灣區週二出現不穩定天氣 多處下冰雹及閃電打雷（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

灣區星期二出現不穩定的天氣，多處下冰雹以及閃電打雷，有報導指出，閃電似乎擊中舊金山（三藩市）地標Transamerica大廈，以及Sutro Tower，有觀眾在不同地方拍攝到下冰雹。

有觀眾早上在東灣24號公路靠近奧克蘭（屋崙）時拍攝到下冰雹，然後在舊金山金門公園附近，另一名觀眾在舊金山列治文區，有日落區居民中午時分遇到下冰雹。

除了下冰雹之外，多處閃電打雷，國家氣象局指出，星期二晚到星期三凌晨時分都有機會出現不穩定的天氣。

氣象學家指出，星期一和星期二的風暴帶來冰雹和雷暴，是風暴之上的冷空氣團導致，預測另一股風暴星期三早上來到，主要影響北灣和Santa Cruz地區，星期三下午雨勢逐漸減弱，預料星期四不會下雨，星期五日出之後會再有風暴。

預測星期三和星期五的風暴不會好像星期一那樣大風。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。