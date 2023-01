灣區週二出現不穩定天氣 多處下冰雹及閃電打雷（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

灣區星期二出現不穩定的天氣,多處下冰雹以及閃電打雷,有報導指出,閃電似乎擊中舊金山(三藩市)地標Transamerica大廈,以及Sutro Tower,有觀眾在不同地方拍攝到下冰雹。

有觀眾早上在東灣24號公路靠近奧克蘭(屋崙)時拍攝到下冰雹,然後在舊金山金門公園附近,另一名觀眾在舊金山列治文區,有日落區居民中午時分遇到下冰雹。

除了下冰雹之外,多處閃電打雷,國家氣象局指出,星期二晚到星期三凌晨時分都有機會出現不穩定的天氣。

氣象學家指出,星期一和星期二的風暴帶來冰雹和雷暴,是風暴之上的冷空氣團導致,預測另一股風暴星期三早上來到,主要影響北灣和Santa Cruz地區,星期三下午雨勢逐漸減弱,預料星期四不會下雨,星期五日出之後會再有風暴。

預測星期三和星期五的風暴不會好像星期一那樣大風。

