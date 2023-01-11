楊紫瓊憑電影《瞬息全宇宙》奪金球獎音樂及喜劇類影后

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第80屆金球獎頒獎典禮週二在美國加州洛杉磯盛大回歸，主演《瞬息全宇宙》的楊紫瓊獲得音樂及喜劇類的影后，而同劇的華裔影星關繼威則獲得最佳男配角。
由於被爆出種族歧視，上屆金球獎以線上方式舉行，堪稱史上最冷清的一屆。
今年重新回到實體舞台前，另類科幻電影《瞬息全宇宙》（Everything Everywhere All at Once），讓華人影星揚眉吐氣，包括女主角楊紫瓊獲得音樂及喜劇類的影后，而同劇的華裔影星關繼威則獲得最佳男配角。
此外，大導演史蒂芬史匹柏執導的半自傳式電影《法貝爾曼》，拿下戲劇類最佳影片和最佳導演兩項大獎。
另外，戲劇類最佳男主角由《貓王艾維斯 Elvis》的Austin Buttler獲得，澳洲女演員Cate Blanchett則得到戲劇類最佳女主角的殊榮。
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