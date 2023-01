楊紫瓊憑電影《瞬息全宇宙》奪金球獎音樂及喜劇類影后

【KTSF】

第80屆金球獎頒獎典禮週二在美國加州洛杉磯盛大回歸,主演《瞬息全宇宙》的楊紫瓊獲得音樂及喜劇類的影后,而同劇的華裔影星關繼威則獲得最佳男配角。

由於被爆出種族歧視,上屆金球獎以線上方式舉行,堪稱史上最冷清的一屆。

今年重新回到實體舞台前,另類科幻電影《瞬息全宇宙》(Everything Everywhere All at Once),讓華人影星揚眉吐氣,包括女主角楊紫瓊獲得音樂及喜劇類的影后,而同劇的華裔影星關繼威則獲得最佳男配角。

此外,大導演史蒂芬史匹柏執導的半自傳式電影《法貝爾曼》,拿下戲劇類最佳影片和最佳導演兩項大獎。

另外,戲劇類最佳男主角由《貓王艾維斯 Elvis》的Austin Buttler獲得,澳洲女演員Cate Blanchett則得到戲劇類最佳女主角的殊榮。

