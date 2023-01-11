南灣Gilroy連場暴雨致水浸 許多居民面對疏散警告

【KTSF 張麗月報導】

南灣Gilroy市連場暴雨，導致嚴重水浸，部份地區有些房屋浸到接近屋頂，101號公路部份路面也一度關閉，Gilroy週二許多地區的居民面對疏散警告。

Gilroy部份地區週二已經暫停下雨，但看看Gilroy週一傍晚繁忙時間開始的強風暴雨，令到許多地區的房屋水浸，汽車也浸到車頂。

Gilroy以南的101號公路部份路面關閉，可以見到水浸的路面非常泥濘。

南灣Santa Clara縣部份地區也發出疏散警告，有些地區的電纜倒下。

由於Uvas Creek溪澗氾濫，附近地區包括Gilroy舉辦大蒜節所在的Christmas Hill Park也嚴重水浸。

氣象當局說，在過去十天，舊金山（三藩市）共錄得超過10吋雨量，Sierra Nevada東部滑雪地區的Mammoth山區就錄得接近十呎雪。

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