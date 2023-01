南灣Gilroy連場暴雨致水浸 許多居民面對疏散警告

【KTSF 張麗月報導】

南灣Gilroy市連場暴雨,導致嚴重水浸,部份地區有些房屋浸到接近屋頂,101號公路部份路面也一度關閉,Gilroy週二許多地區的居民面對疏散警告。

Gilroy部份地區週二已經暫停下雨,但看看Gilroy週一傍晚繁忙時間開始的強風暴雨,令到許多地區的房屋水浸,汽車也浸到車頂。

Gilroy以南的101號公路部份路面關閉,可以見到水浸的路面非常泥濘。

南灣Santa Clara縣部份地區也發出疏散警告,有些地區的電纜倒下。

由於Uvas Creek溪澗氾濫,附近地區包括Gilroy舉辦大蒜節所在的Christmas Hill Park也嚴重水浸。

氣象當局說,在過去十天,舊金山(三藩市)共錄得超過10吋雨量,Sierra Nevada東部滑雪地區的Mammoth山區就錄得接近十呎雪。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。