加州持續受風暴吹襲 迄今已有17人喪命（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

加州持續受風暴吹襲，強風暴雨不但造成財產損失，亦造成人命傷亡，截至週二，加州已經有17人喪命。

在南舊金山（南三藩市）Susie Way 308號一間公寓的部份屋頂被強風吹到脫落，根據消防局，事發在週二凌晨約2點，消防員到場後疏散部份居民，並將屋頂上的殘留部份移除，事件中沒有人受傷。

有住在這裡十年的居民表示，事發時在睡覺，突然聽到一聲巨響，發現大廈開始搖晃，然後屋頂就跌在停車場。

居民Cindy Rodriguez說：「你聽到有東西脫落，就是這一大塊碎片，我們的車較早前還被壓住，然後樓宇另一邊亦有部份的屋頂稍微鬆脫。」

她指，之後大廈開始漏水，甚至整棟樓都有水浸，所有鄰居都醒過來，除了消防局，紅十字會亦到場，協助住客尋求居所。

在舊金山Guerrero街122號，一棵大樹懷疑受強風吹襲而移位，旁邊的地板受壓而突起，地上亦露出裂痕。

而在Fell街155號，一棵大樹倒塌，壓在一棟建築物上，本台去到現場時，有工作人員正清理該處，零碎的木頭和樹葉散落一地。

在Pierce夾Post街，一棵大樹倒在路邊，行車線部份受阻，周圍亦被封鎖線及雪糕筒圍起，現場是一個公園的旁邊，大樹壓在一架車上，車身嚴重損毀，整個車底都已經觸碰到地下，而大樹和根部完全分離。

加州州長紐森表示，這一連串的風暴仍未完結，他又為失蹤的5歲男童祈禱。

紐森說：「我們要祈禱，如果你有任何信仰的話，這就是祈求奇蹟出現的時刻。」

他預計最少會有多三個大氣河風暴來襲，目前再多兩人因被雷電擊中而死亡。

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