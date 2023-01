加州持續受風暴吹襲 迄今已有17人喪命（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

加州持續受風暴吹襲,強風暴雨不但造成財產損失,亦造成人命傷亡,截至週二,加州已經有17人喪命。

在南舊金山(南三藩市)Susie Way 308號一間公寓的部份屋頂被強風吹到脫落,根據消防局,事發在週二凌晨約2點,消防員到場後疏散部份居民,並將屋頂上的殘留部份移除,事件中沒有人受傷。

有住在這裡十年的居民表示,事發時在睡覺,突然聽到一聲巨響,發現大廈開始搖晃,然後屋頂就跌在停車場。

居民Cindy Rodriguez說:「你聽到有東西脫落,就是這一大塊碎片,我們的車較早前還被壓住,然後樓宇另一邊亦有部份的屋頂稍微鬆脫。」

她指,之後大廈開始漏水,甚至整棟樓都有水浸,所有鄰居都醒過來,除了消防局,紅十字會亦到場,協助住客尋求居所。

在舊金山Guerrero街122號,一棵大樹懷疑受強風吹襲而移位,旁邊的地板受壓而突起,地上亦露出裂痕。

而在Fell街155號,一棵大樹倒塌,壓在一棟建築物上,本台去到現場時,有工作人員正清理該處,零碎的木頭和樹葉散落一地。

在Pierce夾Post街,一棵大樹倒在路邊,行車線部份受阻,周圍亦被封鎖線及雪糕筒圍起,現場是一個公園的旁邊,大樹壓在一架車上,車身嚴重損毀,整個車底都已經觸碰到地下,而大樹和根部完全分離。

加州州長紐森表示,這一連串的風暴仍未完結,他又為失蹤的5歲男童祈禱。

紐森說:「我們要祈禱,如果你有任何信仰的話,這就是祈求奇蹟出現的時刻。」

他預計最少會有多三個大氣河風暴來襲,目前再多兩人因被雷電擊中而死亡。

