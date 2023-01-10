聯合國指臭氧層恢復已步入正軌 有望40年內復元

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聯合國最新報告指，臭氧層破洞正逐漸恢復。如繼續維持現時的努力，全球大部分地區上空的臭氧層破洞，有望於2040年修復。

自上世紀80年代中期，科學家發現南極臭氧層有巨大破洞 ，整體變得稀薄，但修復之路最近出現曙光。

聯合國一份最新報告證實，有賴國際社會共同努力，臭氧層有明顯改善的跡象。

迪雅里克表示：「逐步淘汰近9成9禁用的臭氧層消耗物質 ，已成功保護臭氧層，令平流層上層的臭氧層顯著恢復，減少人類暴露於來自太陽的有害紫外線。」

報告指假如維持現有政策，預計到2040年，除兩極地區外，全球各地上空的臭氧層，有望完全恢復到1980年的水平，即是臭氧洞出現之前。而北極和南極上空的臭氧層，分別有望於2045年及2066年左右恢復。

臭氧層的復蘇，歸功於1989年簽署的《蒙特利爾議定書》，禁止或逐步減少使用消耗臭氧層的化學物，包括可做成溶劑、製冷劑等的氯氟化碳。

報告的其中一個作者，肯定中國所作的努力，大幅減少排放消耗臭氧層的化學物。稱中國的排放本有可能將臭氧層的恢復推遲十年，如今看來只推遲一年。

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