聯合國指臭氧層恢復已步入正軌 有望40年內復元

聯合國最新報告指,臭氧層破洞正逐漸恢復。如繼續維持現時的努力,全球大部分地區上空的臭氧層破洞,有望於2040年修復。

自上世紀80年代中期,科學家發現南極臭氧層有巨大破洞 ,整體變得稀薄,但修復之路最近出現曙光。

聯合國一份最新報告證實,有賴國際社會共同努力,臭氧層有明顯改善的跡象。

迪雅里克表示:「逐步淘汰近9成9禁用的臭氧層消耗物質 ,已成功保護臭氧層,令平流層上層的臭氧層顯著恢復,減少人類暴露於來自太陽的有害紫外線。」

報告指假如維持現有政策,預計到2040年,除兩極地區外,全球各地上空的臭氧層,有望完全恢復到1980年的水平,即是臭氧洞出現之前。而北極和南極上空的臭氧層,分別有望於2045年及2066年左右恢復。

臭氧層的復蘇,歸功於1989年簽署的《蒙特利爾議定書》,禁止或逐步減少使用消耗臭氧層的化學物,包括可做成溶劑、製冷劑等的氯氟化碳。

報告的其中一個作者,肯定中國所作的努力,大幅減少排放消耗臭氧層的化學物。稱中國的排放本有可能將臭氧層的恢復推遲十年,如今看來只推遲一年。

