奧克蘭市長盛桃與其他民選官員宣誓就任（視頻）

新當選的奧克蘭(屋崙)市長盛桃(Sheng Thao)以及其他民選官員週一宣誓就任,盛桃接受媒體訪問時,提到如何解決暴力罪案和露宿者問題。

奧克蘭去年共發生120宗兇殺案,新任市長盛桃接受媒體訪問時表示,要打擊暴力犯罪,她計劃擴大滅罪策略,就是提供一些獎勵措施給高風險人士,去改變他們的行為,也希望擴大對年輕人的防止罪案計劃。

她說將直接與社區例如教會合作,也會與私人公司合作,提供全年有薪的實習生計劃,並且希望額外增聘52名警員。

目前約有5千人露宿在奧克蘭街頭,對於解決無家可歸者問題,盛桃表示,必須有足夠資源,幫助低收入家庭,令他們可以繼續在現時的寓所居住。

此外,興建可負擔房屋也非常重要,她計劃與校區和縣府領袖會面,看看那些棄置未用的公共土地,可以用來興建短期和永久可負擔房屋,資金可能來自州和聯邦的補助。

