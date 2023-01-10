奧克蘭市長盛桃與其他民選官員宣誓就任（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

新當選的奧克蘭（屋崙）市長盛桃（Sheng Thao）以及其他民選官員週一宣誓就任，盛桃接受媒體訪問時，提到如何解決暴力罪案和露宿者問題。

奧克蘭去年共發生120宗兇殺案，新任市長盛桃接受媒體訪問時表示，要打擊暴力犯罪，她計劃擴大滅罪策略，就是提供一些獎勵措施給高風險人士，去改變他們的行為，也希望擴大對年輕人的防止罪案計劃。

她說將直接與社區例如教會合作，也會與私人公司合作，提供全年有薪的實習生計劃，並且希望額外增聘52名警員。

目前約有5千人露宿在奧克蘭街頭，對於解決無家可歸者問題，盛桃表示，必須有足夠資源，幫助低收入家庭，令他們可以繼續在現時的寓所居住。

此外，興建可負擔房屋也非常重要，她計劃與校區和縣府領袖會面，看看那些棄置未用的公共土地，可以用來興建短期和永久可負擔房屋，資金可能來自州和聯邦的補助。

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