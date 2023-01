中國農曆新年即將來臨 舊金山將舉辦一系列慶祝活動（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

農曆新年即將來臨,大巡遊將在2月4日星期六舉行,主辦當局還有什麼慶祝活動?

在華埠白蘭地鐵站外面的這隻兔子,正也代表兔年即將到來,共有5隻兔子,在人流多的地方跟大家拜年。

其中一個在亞洲博物館前面,希望大家去買郵票,還有和兔子拍照。

除了華埠和亞洲藝術博物館,其他地方是聯合廣場、金州勇士隊主場Chase Center,還有日落區南部。

今年眾人矚目的農曆新年大巡遊將在2月4日舉行,會有超過一百個遊行隊伍,也將會有24輛花車。

中華總商會透露,去年在遊行過後的煙花匯演,因為考慮到主辦單位必須豎立的帳篷而將暫停,但是遊行還是會以燃放炮竹的傳統結束。

農曆新年的其他慶祝活動,還包括花市和華埠小姐選美。

有興趣多了解的民眾,可以瀏覽亞太裔傳統基金的網站,網址是http://apasf.org。

