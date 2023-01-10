中國農曆新年即將來臨 舊金山將舉辦一系列慶祝活動（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

農曆新年即將來臨，大巡遊將在2月4日星期六舉行，主辦當局還有什麼慶祝活動？

在華埠白蘭地鐵站外面的這隻兔子，正也代表兔年即將到來，共有5隻兔子，在人流多的地方跟大家拜年。

其中一個在亞洲博物館前面，希望大家去買郵票，還有和兔子拍照。

除了華埠和亞洲藝術博物館，其他地方是聯合廣場、金州勇士隊主場Chase Center，還有日落區南部。

今年眾人矚目的農曆新年大巡遊將在2月4日舉行，會有超過一百個遊行隊伍，也將會有24輛花車。

中華總商會透露，去年在遊行過後的煙花匯演，因為考慮到主辦單位必須豎立的帳篷而將暫停，但是遊行還是會以燃放炮竹的傳統結束。

農曆新年的其他慶祝活動，還包括花市和華埠小姐選美。

有興趣多了解的民眾，可以瀏覽亞太裔傳統基金的網站，網址是http://apasf.org。

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