紐約市兩家醫院7千多名護士發動罷工

紐約市兩家主要醫院的7千多名護士正在罷工,導致救護車和病人要轉到其他醫院,示威的護士表示,罷工的原因之一是人手短缺,這導致了護士疲憊不堪。

紐約市兩家主要醫院組織發生勞資糾紛,合約談判失敗後有超過7千名護士罷工。

外科深切治療部護士Roy Permaul說:「這與護士無關,與我們無關,我們正在努力為我們的病人而戰。」

這兩間醫院是Mount Sinai和Montefiore。

雖然工會同意加薪幅度與其他醫院看齊,但他們表示主要問題是,人手不足導致護士,與Covid抗爭多年後感到過勞。

紐約州護士協會會長Nancy Hagans說:「這從來都不是關於工資,它是關於安全的病人護理,Mount Sinai知道我們需要的是護士與病人的合理比例,是適當人員安排。」

在達成協議之前,救護車和病人要轉到其他醫院,新生兒深切治療部的嬰兒被送到其他地點,一些手術也被推遲。

Mount Sinai總護士長Frances Cartwright說:「想像一下,一直想著化療或心臟手術等事情,開始了沒有,我認為,即使我們有時間睡一覺了,這仍然讓我們保持清醒。」

雖然護士說,他們寧願在醫院內幫助病人,但他們表明會一直示威,直到達成協議。

