紐約市兩家醫院7千多名護士發動罷工

【KTSF 張擎鳳報導】

紐約市兩家主要醫院的7千多名護士正在罷工，導致救護車和病人要轉到其他醫院，示威的護士表示，罷工的原因之一是人手短缺，這導致了護士疲憊不堪。

紐約市兩家主要醫院組織發生勞資糾紛，合約談判失敗後有超過7千名護士罷工。

外科深切治療部護士Roy Permaul說：「這與護士無關，與我們無關，我們正在努力為我們的病人而戰。」

這兩間醫院是Mount Sinai和Montefiore。

雖然工會同意加薪幅度與其他醫院看齊，但他們表示主要問題是，人手不足導致護士，與Covid抗爭多年後感到過勞。

紐約州護士協會會長Nancy Hagans說：「這從來都不是關於工資，它是關於安全的病人護理，Mount Sinai知道我們需要的是護士與病人的合理比例，是適當人員安排。」

在達成協議之前，救護車和病人要轉到其他醫院，新生兒深切治療部的嬰兒被送到其他地點，一些手術也被推遲。

Mount Sinai總護士長Frances Cartwright說：「想像一下，一直想著化療或心臟手術等事情，開始了沒有，我認為，即使我們有時間睡一覺了，這仍然讓我們保持清醒。」

雖然護士說，他們寧願在醫院內幫助病人，但他們表明會一直示威，直到達成協議。

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