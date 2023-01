【KTSF】

灣區連日受到大氣河風暴吹襲,風暴過後未來一個星期的天氣預測是什麼?

國家氣象局表示,週日晚和週一的風暴,在灣區普遍地區帶來一到兩吋降雨,高山地區降雨量達到4到5吋,Santa Cruz和Big Sur一帶,部分地區甚至出現多達7吋的暴雨。

預測另一股較弱的風暴週一晚深夜時分抵達,到週二早上會有驟雨,而且會大風,國家氣象局發出強風警示,週一晚10點到週二下午4點生效。

雖然這股風暴降雨不多,但由於土壤已經充滿水分,些微的降雨也可以導致小溪及河流水位上升,當局呼籲居住在容易水浸地帶的居民要提高警覺。

另一股風暴,星期二晚降臨,主要影響北灣地區,舊金山(三藩市)將有4分1到半吋降雨量,星期三到週末,每天都有機會下驟雨。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。