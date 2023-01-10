大氣河風暴造成灣區多地水淹 Gilroy市101公路被泥水淹沒（視頻）

【KTSF】
灣區受到大氣河風暴影響，Santa Cruz縣的San Lorenzo河附近發生嚴重淹水，警方也宣布101號公路，目前有多處路段暫時關閉，另外還有哪些淹水災情。
空拍畫面可以看到，101號公路在Gilroy市的Mesa Road路段，路面幾乎都已經被泥水淹沒，車子無法知道淹水程度，寸步難行。
而一拉開鏡頭，旁邊的各處也都已經面臨嚴重淹水，警方下午宣布在Monterey Highway往南方向目前暫停行駛，暫時不知道何時重開路段。
大氣河風暴的影響也持續在整個灣區發酵，目前全灣區都在實施淹水預警，官員也在黎明前向Santa Cruz縣的Felton社區及附近約3萬2千位居民發出疏散令。
當地的San Lorenzo河在早上7點45分，水位一度暴漲到24.52英呎的高峰，造成附近未撤離的居民受困，當局緊急派出充氣艇救援。
至於撤離的居民，則是在下午回到住所後，發現屋頂被樹幹插穿。
Felton居民Maria Cucchiara說：「我住在一個小套房中，有兩隻小貓，我們差點沒命，那樹幹重逾一噸，不言而喻這很可怕。」
而在北灣Sonoma縣的Russian河，大雨持續將當地推向淹水邊緣，國家氣象局預測，河流在Guerneville的水位會達到33英呎。
此外，Solano縣雖然週一早上約10點已經停雨，但當地溪澗水位不斷上升，在Fairfield市就有社區需要疏散。
Fairfield居民Alfredo Perez說：「我經歷過風暴和種種狀況，見過淹水，但從沒看過這種情況。」
除此之外，當局也呼籲東灣Alameda縣、Alameda Creek及Niles Canyon附近的居民自願疏散。
而南灣的Los Altos，當局也呼籲市民切勿接近Adobe Creek、Stevens Creek附近。
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