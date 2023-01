有灣區居民發現到超市買菜一蛋難求 原因是什麼（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

大家有沒有發覺最近去買菜時,很難買到雞蛋,原因是什麼呢?

本台記者週日去過南舊金山(南三藩市)的Costco、Safeway和Grocery Outlet,發現一蛋難求,賣蛋的貨架空空如也。

有超市張貼告示指出,因為禽流感影響了雞蛋的供應和價格。

洛杉磯時報引述聯邦農業部數據指出,目前加州一打大雞蛋的平均零售價,由上個月初每打4.83元,上升到7.37元,去年同期一打只賣2.35元。

近期雞蛋價格急升,原因是加州最近出現大範圍的禽流感,殺了幾百萬隻染病的走地母雞,而加州選民2018年通過了12號提案,規定飼養雞的農場必須為家禽雞供cage free沒有雞籠的生活環境,因而減少了母雞數目,加上禽流感,導致雞蛋供不應求。

雖然許多超市的雞蛋斷貨,但中半島Brisbane這家小小的雜貨店仍然有雞蛋出售,老闆表示,他們有三個供應商,暫時沒有缺貨。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。