有灣區居民發現到超市買菜一蛋難求 原因是什麼（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

大家有沒有發覺最近去買菜時，很難買到雞蛋，原因是什麼呢？

本台記者週日去過南舊金山（南三藩市）的Costco、Safeway和Grocery Outlet，發現一蛋難求，賣蛋的貨架空空如也。

有超市張貼告示指出，因為禽流感影響了雞蛋的供應和價格。

洛杉磯時報引述聯邦農業部數據指出，目前加州一打大雞蛋的平均零售價，由上個月初每打4.83元，上升到7.37元，去年同期一打只賣2.35元。

近期雞蛋價格急升，原因是加州最近出現大範圍的禽流感，殺了幾百萬隻染病的走地母雞，而加州選民2018年通過了12號提案，規定飼養雞的農場必須為家禽雞供cage free沒有雞籠的生活環境，因而減少了母雞數目，加上禽流感，導致雞蛋供不應求。

雖然許多超市的雞蛋斷貨，但中半島Brisbane這家小小的雜貨店仍然有雞蛋出售，老闆表示，他們有三個供應商，暫時沒有缺貨。

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