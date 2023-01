【KTSF】

美國郵政將會發行新設計的特別郵票慶祝兔年到來,同時慶祝農曆生肖郵票推出30週年。

亞太傳統文化月創辦人兼會長鄭可欣(Claudine Cheng)說:「因為以往兩輯郵票的設計都是比較傳統,現在這個第三期,最新的農曆生肖郵票,最近幾年的設計,都是比較新式和新穎點,不是像傳統上你看到一隻兔子,大家都見到,喔這是一隻兔子

新款的兔子特別郵票,靈感取材於舞龍和舞獅的裝飾面具,新郵票將會在本星期四在舊金山(三藩市)亞洲博物館開賣,發行儀式將會在11點舉行。

除了新郵票之外,五個兔子雕塑亦遍佈在舊金山,包括華埠白蘭站及勇士隊球場Chase Center。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。