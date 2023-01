【KTSF】

有消息指去年秋天,在首都華盛頓一間辦公室裡找到一些機密檔案,而該辦公室是當年拜登出任副總統偶爾使用的。

發現文件地點是拜登在2017年至2019年擔任賓州大學榮譽教授時偶爾會使用的辦公室,目前在該處發現的文件少於一打。

拜登的法律團隊表示,這些文件是他的律師在辦公室打包時發現的,目前文件都已經全數交回國家檔案室,不過司法部已對這個事情展開調查。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。