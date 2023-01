美墨元首會面 墨西哥將考慮接收更多美墨邊境無證移民（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登到墨西哥出席北美洲領導人高峰會,他週一首先與墨西哥總統舉行單獨會面,墨西哥總統透露,將會考慮接收更多在美墨邊境的無證移民。

美墨兩國總統週一單獨會面,在出訪墨西哥之前,拜登日前宣布新的邊境政策,也獲得墨西哥的支持,新政策包括墨西哥同意每個月接收3萬名在南部美墨邊境,來自古巴、尼加拉瓜、海地和委內瑞拉的無證移民。

拜登政府同時設立一個新的假釋計劃,容許這四個國家的無證移民入境美國和工作兩年,但條件之一是申請人必須有一個在美國的財政擔保人,無證移民如果非法入境美國,就會喪失這個申請資格,美國也會拒絕他們申請庇護。

墨西哥總統奧伯拉多週一與拜登會面時透露,他將會考慮增加接收更多無證移民,他表示,將於稍後連同加拿大三方舉行峰會時就會討論這個問題。

美國除了關注美墨邊境無證移民問題之外,跨境的販毒問題也迫切要解決,尤其是高度令人上癮,和致命的芬太尼,現時在美國達到氾濫程度,拜登要求奧伯拉多幫忙,制止芬太尼流入美國。

白宮安全顧問Jake Sullivan週一對記者說,拜登希望美墨兩國加強合作,去打擊芬太尼流入美國。

事實上,歷任美國總統都有要求墨西哥幫忙合作打擊毒品問題,首先是大麻,跟著是可卡因、冰毒和海洛英等,到現在是芬太尼問題。

預料週二舉行的北美領袖峰會,將會聚焦於北美地區的經濟融合,以及設法解決地區貧窮,和探討無證移民湧現的根源,而加拿大就會尋求擴大綠色能源合作。

而在北美領袖峰會舉行前,拜登視察美墨邊境,是他上任兩年以來的首度視察,新任聯邦眾議麥卡錫指他做「公關騷」。

