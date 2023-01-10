美墨元首會面 墨西哥將考慮接收更多美墨邊境無證移民（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登到墨西哥出席北美洲領導人高峰會，他週一首先與墨西哥總統舉行單獨會面，墨西哥總統透露，將會考慮接收更多在美墨邊境的無證移民。

美墨兩國總統週一單獨會面，在出訪墨西哥之前，拜登日前宣布新的邊境政策，也獲得墨西哥的支持，新政策包括墨西哥同意每個月接收3萬名在南部美墨邊境，來自古巴、尼加拉瓜、海地和委內瑞拉的無證移民。

拜登政府同時設立一個新的假釋計劃，容許這四個國家的無證移民入境美國和工作兩年，但條件之一是申請人必須有一個在美國的財政擔保人，無證移民如果非法入境美國，就會喪失這個申請資格，美國也會拒絕他們申請庇護。

墨西哥總統奧伯拉多週一與拜登會面時透露，他將會考慮增加接收更多無證移民，他表示，將於稍後連同加拿大三方舉行峰會時就會討論這個問題。

美國除了關注美墨邊境無證移民問題之外，跨境的販毒問題也迫切要解決，尤其是高度令人上癮，和致命的芬太尼，現時在美國達到氾濫程度，拜登要求奧伯拉多幫忙，制止芬太尼流入美國。

白宮安全顧問Jake Sullivan週一對記者說，拜登希望美墨兩國加強合作，去打擊芬太尼流入美國。

事實上，歷任美國總統都有要求墨西哥幫忙合作打擊毒品問題，首先是大麻，跟著是可卡因、冰毒和海洛英等，到現在是芬太尼問題。

預料週二舉行的北美領袖峰會，將會聚焦於北美地區的經濟融合，以及設法解決地區貧窮，和探討無證移民湧現的根源，而加拿大就會尋求擴大綠色能源合作。

而在北美領袖峰會舉行前，拜登視察美墨邊境，是他上任兩年以來的首度視察，新任聯邦眾議麥卡錫指他做「公關騷」。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。