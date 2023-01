【KTSF】

灣區週一深夜再有風暴吹襲,截至週二早上,太平洋媒電公司(PG&E)有接近10萬用戶沒有電力供應,當中主要位於南灣和中半島地區。

截至早上8時半,南灣有52,911個用戶停電,中半島有19,053個,另外,舊金山(三藩市)也有6,143個用戶停電,北灣與東灣分別有7,414個和8,221個用戶停電。

週一傍晚,PG&E報稱停電的用戶有10,703個,週二停電的用戶突然急增,主要由於深夜有伴隨閃電的風暴吹襲灣區,以及疾風的風速一度高達每小時70哩。

查詢最新的停電消息,可瀏覽: https://pgealerts.alerts.pge.com/outagecenter

