連串風暴吹襲灣區 多地續有樹木倒塌損及民居（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

連串風暴吹襲灣區，多地繼續有樹木倒塌，造成民居受損及多戶停電。

在東灣Castro Valley，一棵尤加利樹在星期六下午約4點不勝強風吹襲倒下，大樹壓在一間屋及一架車上，亦擊倒一支電線桿，造成附近停電。

根據Alameda縣消防局，一名男子被大樹壓倒，被救出後送院治理，他肋骨骨折及頭部瘀傷，兩名成人及4名兒童需要疏散。

有目擊事件發生的鄰居表示，大樹突然倒塌，擊中電線桿後冒出火花及煙霧，之後就壓在屋上。

鄰居Justin Estep說：「當時很可怕很混亂，有人從屋中跑出來，我印象最深的就是看見一個男孩跑出來，口中大叫著父親，這真是太可怕了

另外有鄰居指，事件中沒人喪生是一個奇跡。

在強風底下，本台KTSF停車場一棵大樹在週末倒塌，周圍的一盞燈及一塊標誌都被連根拔起，圍著大樹的木板破裂，地上的石屎地亦凹陷，留下一個大洞，就連大樹根部的土壤及水份都清楚可見。

大樹倒塌後，傾斜靠在一棟建築物的屋頂，而其餘的樹枝，就散佈到大樹下的一個休憩處。

在中半島San Bruno，位於Pacific Heights Boulevard的一棵大樹在週一凌晨約3點倒塌，大樹壓在房屋及一架車上，屋頂及車身嚴重損毀。

根據太平洋煤電公司（PG＆E），這區有500戶停電，截至週一下午，當局預計週二上午6點多才會恢復供電。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。