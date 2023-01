連串風暴吹襲灣區 多地續有樹木倒塌損及民居（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

連串風暴吹襲灣區,多地繼續有樹木倒塌,造成民居受損及多戶停電。

在東灣Castro Valley,一棵尤加利樹在星期六下午約4點不勝強風吹襲倒下,大樹壓在一間屋及一架車上,亦擊倒一支電線桿,造成附近停電。

根據Alameda縣消防局,一名男子被大樹壓倒,被救出後送院治理,他肋骨骨折及頭部瘀傷,兩名成人及4名兒童需要疏散。

有目擊事件發生的鄰居表示,大樹突然倒塌,擊中電線桿後冒出火花及煙霧,之後就壓在屋上。

鄰居Justin Estep說:「當時很可怕很混亂,有人從屋中跑出來,我印象最深的就是看見一個男孩跑出來,口中大叫著父親,這真是太可怕了

另外有鄰居指,事件中沒人喪生是一個奇跡。

在強風底下,本台KTSF停車場一棵大樹在週末倒塌,周圍的一盞燈及一塊標誌都被連根拔起,圍著大樹的木板破裂,地上的石屎地亦凹陷,留下一個大洞,就連大樹根部的土壤及水份都清楚可見。

大樹倒塌後,傾斜靠在一棟建築物的屋頂,而其餘的樹枝,就散佈到大樹下的一個休憩處。

在中半島San Bruno,位於Pacific Heights Boulevard的一棵大樹在週一凌晨約3點倒塌,大樹壓在房屋及一架車上,屋頂及車身嚴重損毀。

根據太平洋煤電公司(PG&E),這區有500戶停電,截至週一下午,當局預計週二上午6點多才會恢復供電。

