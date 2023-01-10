灣區多地溪澗及河流水位急升 有市民需緊急疏散

【KTSF 毛皓延報導】
灣區受大氣河吹襲，多地溪澗及河流水位急升，Santa Cruz縣的San Lorenzo河附近嚴重水浸，當局緊急疏散當地市民。
在整個灣區都實施水浸預警下，官員在黎明前向Santa Cruz縣的Felton社區及附近，約一共3萬2千個居民發出疏散令。
當地的San Lorenzo河在週一早上7點45分，水位一度錄得24.52英呎的高峰，造成附近未有撤離的居民受困，當局派出充氣艇救援。
有撤離的居民下午回到住所，發現屋頂被樹幹插穿。
Felton居民Maria Cucchiara說：「我住在一個小套房中，有兩隻小貓，我們差點沒命，那樹幹重逾一噸，不言而喻這很可怕。」
但她仍然選擇樂觀面對當前的困境。
Cucchiara說：「我今天心懷感激去散步，看有沒有人需要幫忙，這是我處理悲劇的方法。」
亦有人選擇苦中作樂，在洪水當中盪鞦韆。
北灣Sonoma縣的Russian河，大雨持續將當地推向水浸的邊緣，國家氣象局預測，河流在Guerneville的水位會達到33英呎，有市民正密切監察不同的水位會如何影響到當地街道。
北灣Solano縣雖然週一早上約10點已經停雨，但當地溪澗的水位不斷上升，在Fairfield市就有社區需要疏散，有市民表示，從未見過這樣的情況。
Fairfield居民Alfredo Perez說：「我經歷過風暴和種種狀況，見過淹水但從沒看過這種情況。」
除此之外，灣區多地溪澗的水位都有上升，當局呼籲東灣Alameda縣Alameda Creek及Niles Canyon附近的居民自願疏散。
而在南灣Los Altos，當局就呼籲市民切勿接近Adobe Creek、Stevens Creek附近。
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