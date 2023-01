灣區多地溪澗及河流水位急升 有市民需緊急疏散

【KTSF 毛皓延報導】

灣區受大氣河吹襲,多地溪澗及河流水位急升,Santa Cruz縣的San Lorenzo河附近嚴重水浸,當局緊急疏散當地市民。

在整個灣區都實施水浸預警下,官員在黎明前向Santa Cruz縣的Felton社區及附近,約一共3萬2千個居民發出疏散令。

當地的San Lorenzo河在週一早上7點45分,水位一度錄得24.52英呎的高峰,造成附近未有撤離的居民受困,當局派出充氣艇救援。

有撤離的居民下午回到住所,發現屋頂被樹幹插穿。

Felton居民Maria Cucchiara說:「我住在一個小套房中,有兩隻小貓,我們差點沒命,那樹幹重逾一噸,不言而喻這很可怕。」

但她仍然選擇樂觀面對當前的困境。

Cucchiara說:「我今天心懷感激去散步,看有沒有人需要幫忙,這是我處理悲劇的方法。」

亦有人選擇苦中作樂,在洪水當中盪鞦韆。

北灣Sonoma縣的Russian河,大雨持續將當地推向水浸的邊緣,國家氣象局預測,河流在Guerneville的水位會達到33英呎,有市民正密切監察不同的水位會如何影響到當地街道。

北灣Solano縣雖然週一早上約10點已經停雨,但當地溪澗的水位不斷上升,在Fairfield市就有社區需要疏散,有市民表示,從未見過這樣的情況。

Fairfield居民Alfredo Perez說:「我經歷過風暴和種種狀況,見過淹水但從沒看過這種情況。」

除此之外,灣區多地溪澗的水位都有上升,當局呼籲東灣Alameda縣Alameda Creek及Niles Canyon附近的居民自願疏散。

而在南灣Los Altos,當局就呼籲市民切勿接近Adobe Creek、Stevens Creek附近。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。