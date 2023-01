【KTSF】

維珍尼亞州的Newport News一所小學,上週五發生一宗校園槍擊案件,一名6歲的男童據悉跟老師發生口角,竟然對老師開槍。

事發位於Newport News市Richneck小學,根據警方,上週五下午,30歲女老師跟6歲男童發生口角衝突,結果男童對老師開了一槍,老師傷勢嚴重有生命危險。

槍擊案發生後,全校師生全部移到體育館,沒有其他人受傷。

警方說,這不是一宗意外事件,目前各界最關注的是,男童的槍究竟哪裡來。

男童被拘留後,執法部門跟其他單位合作提供男童所需的服務。

