【KTSF】

舊金山(三藩市)發生致命槍擊案,一名男子死亡,三人受傷,警方正追緝疑犯。

根據警方資料,案發在上星期五凌晨約2點,警員去到Mission區Valencia街600號路段,發現兩男兩女受槍傷,一名28歲男子送院不治,其餘三人受傷。

警方經調查後公佈疑犯是21歲的Christopher Aguilar Rojas,警方表示,他持有武器並對公眾構成危險,目前正通緝他,呼籲有資料的市民向警方提供訊息,匿名舉報熱線是(415) 575-4444。

