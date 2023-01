灣區連場暴風雨讓屋頂維修公司發大財（視頻）

【KTSF】

一連串的暴風雨,讓屋頂公司發大財,專家建議不妨利用這個時候,檢查家裡的天花板是否有漏水的跡象。

Shane Cameron在聖荷西經營Allied Roofing,週五他跟團隊在Saratoga一間民宅修屋頂。

Shane說:「今天我們要修屋頂漏水,我們相信是金屬防水板,屋頂瓦和襯墊沒有安裝好,我們要把它拆下,基本上就像是動手術。」

Shane說,通常屋主都是在下雨才發現屋頂漏水,他指出,漏水的地方是出現在廚房的儲藏室。

Shane說:「我們已經很久沒有看到,像這樣的暴風雨了,我們接到的電話都是關於做什麼和該怎麼做。」

Shane說,風暴接連而來,每年檢查屋頂非常重要,他建議聘請專業人士,不要自己嘗試,因為在屋頂上很危險,他說屋主應該定期進行屋頂維護,每年清潔排水溝和屋頂表面。

Shane說:「不是那麼容易發現問題,除非你真的勤於維護你的房子,並檢查你的閣樓。」

屋頂專家說,下一次下雨,最好檢查整個房子天花板,可以發現是否有漏水,他們還建議檢查電器,例如熱水器和爐子,因為它們會從屋頂排出。

