灣區連場暴風雨讓屋頂維修公司發大財（視頻）

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一連串的暴風雨，讓屋頂公司發大財，專家建議不妨利用這個時候，檢查家裡的天花板是否有漏水的跡象。

Shane Cameron在聖荷西經營Allied Roofing，週五他跟團隊在Saratoga一間民宅修屋頂。

Shane說：「今天我們要修屋頂漏水，我們相信是金屬防水板，屋頂瓦和襯墊沒有安裝好，我們要把它拆下，基本上就像是動手術。」

Shane說，通常屋主都是在下雨才發現屋頂漏水，他指出，漏水的地方是出現在廚房的儲藏室。

Shane說：「我們已經很久沒有看到，像這樣的暴風雨了，我們接到的電話都是關於做什麼和該怎麼做。」

Shane說，風暴接連而來，每年檢查屋頂非常重要，他建議聘請專業人士，不要自己嘗試，因為在屋頂上很危險，他說屋主應該定期進行屋頂維護，每年清潔排水溝和屋頂表面。

Shane說：「不是那麼容易發現問題，除非你真的勤於維護你的房子，並檢查你的閣樓。」

屋頂專家說，下一次下雨，最好檢查整個房子天花板，可以發現是否有漏水，他們還建議檢查電器，例如熱水器和爐子，因為它們會從屋頂排出。

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