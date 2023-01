【KTSF】

灣區持續受風暴吹襲,造成樹木及電線桿倒塌,這幾日期間,超過100萬戶曾經歷停電,本台停車場一棵大樹亦倒塌。

根據太平洋煤電公司(PG&E),週六晚灣區廣泛地區有過萬戶停電,而錄得的疾風時速出現過介乎60英里及99英里之間。

在強風底下,本台KTSF停車場一棵大樹倒塌,甚至一盞燈及一塊標誌都被連根拔起,圍著大樹周邊的木板破裂,地上的石屎地亦凹陷,留下一個大洞,就連大樹根部的土壤及水份都清楚可見。

大樹倒塌後,傾斜靠在一棟建築物的屋頂,玻璃窗亦有損毀的跡象,而其餘的樹枝就散佈到大樹下的一個休憩處。

國家氣象局指週日晚10點後會開始下大雨,屆時亦會刮起疾風,強度將會在半夜不斷增強,呼籲市民為週一迎來的另一場風暴做好準備。

