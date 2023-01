【有線新聞】

歐洲疾病預防控制中心警告變種病毒Omicron XBB.1.5的罕有變異令它更具傳染性。

歐盟指病毒新變異之後更易產生可避過人體免疫反應的「免疫逃脫」現象,結合XBB變種原本的高傳染力,預計未來會對歐洲疫情有更大影響,又形容這種雙重變異很罕見,有其他病毒株有過類似突變,但均未能繼續傳播,需要進一步調查有甚麼原因令XBB.1.5更具變異優勢。

而世衛更直指,這種於去年10月最先在美國發現的變種病毒易於黏附細胞及複製,是至今傳播力最強的Omicron變種。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。