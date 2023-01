CDC指流感個案和住院人數過去數週有回落跡象

【KTSF 梁展穎報導】

根據聯邦疾控中心(CDC),流感個案和住院人數在過去幾星期有回落的跡象。

直到目前為止,這個流感季節總共有2200萬流感病例,23萬人需要住院,和1.4萬宗死亡病例。

雖然今個流感季的比預期提早到來,專家說,現在的趨勢同平時的流感季節相似。

不過他們警告市民不要掉以輕心,雖然高峰期已過,不代表不會再有流感高峰期。

由於流感是不能預計的,所以市民要注意衞生,預防感染。

另一方面,因為COVID而住院的人數有上升的趨勢。

根據聯邦的數據,大約有4萬7千人因為COVID而需要入院,這個數字超過疫苗加強劑未推出的時候。

不過,這個數字遠低於去年Omicron和Delta流行期間,當時住院人數接近15萬人。

