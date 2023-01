【KTSF】

灣區連日的風暴引發泥石流, 也讓東灣大部分的區域公園暫時關閉。

持續的降雨,除了洪水氾濫警告,也引發泥石流風險。

當局因此關閉東灣大部分的區域公園,包括位於Lafayette的Briones區域公園,因為當地前幾天已經爆發好幾次泥石流。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。