香港與中國內地免檢疫通關 首日約4.5萬人經陸路口岸過關

【有線新聞】

香港與中國內地首日免檢疫通關,截至晚上8時,有4萬5千多人經陸路口岸過關,當中3萬3千人北上到內地。

停運近三年的落馬洲支線口岸,六時半恢復運作,深圳灣口岸外,旅客排長龍等候過關。文錦渡的客運服務亦重開,經這三個陸路口岸過關要先預約。水路方面,中港碼頭及港澳碼頭即日起有航班返回內地,巿民買到票就毋須預約。

香港特區行政長官李家超及一眾官員先後到口岸視察,認為首日運作暢順,期望可逐步達至全面通關,毋須限制人數。

在港工作的內地人陳先生,三年來首次免檢疫回家,一過關就可以去見家人。

居港內地人陳先生:「好開心、好激動,恢復我的正常生活的開始,我認為是值得紀念的一日。」

陳先生通關首日就急不及待回家,一早坐港鐵去落馬洲過關。陳先生:「今日不算太多人坐車,我想半小時左右可以到達落馬洲。」

去到關口展示一早準備的核酸檢測證明,以及身份證明文件。

陳先生說:「香港關都做得很順暢。」

整個過關流程不用半小時。陳先生說:「工作人員可以著正常的西裝,不用再穿上大白防護服,親切很多。」

半年沒有見過家人,一早約定過關後馬上飲茶見。

陳先生說:「太高興了,半年多沒有見面了。」

陳媽媽說:「我們都開心到整晚睡不着,今早一早起身去買菜、煲湯。」

不單媽媽,爸爸一樣感覺望穿秋水。陳爸爸:「有時老遠在隔離酒店窗口,用望遠鏡一樣去看,遠距離看,不像現在可以面對面,這麼開心。」

陳先生說:「一家人食一餐飯,不同自己食或視像通話,見到大家都是真實的人、真實的感情,與電話對話好不同,要珍惜。」

陳先生農曆年會再回家,跟家人齊齊整整送虎迎兔。

