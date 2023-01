舊金山華埠有市民覺得中央地鐵方便省時 有商戶望帶來機遇和人流

【KTSF 毛皓延報導】

中央地鐵通車,舊金山(三藩市)華埠有市民試搭後,覺得中央地鐵十分方便,能節省不少時間,亦有商戶老闆相信中央地鐵會帶來機遇和人流。

中央地鐵週六正式開通,在舊金山華埠白蘭站,有市民表示,在過去已經試搭過幾次,覺得非常方便。

受訪伯伯說:「方便好多,方便好多,我就住在第4街那裡,終於等到,終於等到。」

另一名市民說:「很開心,很方便啊,Sunnyvale那邊那條線,初初很困惑,但職員都好好,服務態度都很好,又很熱心幫助我們,節省很多時間,起碼省20分鐘,因為尤其是週末,車班比較少,有了這條線,我們很方便

住在東灣的市民則說:「我住在東灣Berkeley,我住了在這邊超過30年,終於可以搭地鐵,從Berkeley過來,然後再搭地鐵到Chinatown。」

有商戶認為,中央地鐵開通,會為華埠帶來人流,生意亦會有好轉。

商戶說:「應該會好點的,因為你多個選擇,人流就是多了,對我們來說,希望將來sunset會有直達的車,來到華埠,對我們的生意都會好點。」

他表示,遠在訪谷區的市民,現在多了個選擇,來華埠不用轉車,所以亦方便他們消費。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。