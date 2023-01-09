舊金山華埠有市民覺得中央地鐵方便省時 有商戶望帶來機遇和人流

【KTSF 毛皓延報導】

中央地鐵通車，舊金山（三藩市）華埠有市民試搭後，覺得中央地鐵十分方便，能節省不少時間，亦有商戶老闆相信中央地鐵會帶來機遇和人流。

中央地鐵週六正式開通，在舊金山華埠白蘭站，有市民表示，在過去已經試搭過幾次，覺得非常方便。

受訪伯伯說：「方便好多，方便好多，我就住在第4街那裡，終於等到，終於等到。」

另一名市民說：「很開心，很方便啊，Sunnyvale那邊那條線，初初很困惑，但職員都好好，服務態度都很好，又很熱心幫助我們，節省很多時間，起碼省20分鐘，因為尤其是週末，車班比較少，有了這條線，我們很方便

住在東灣的市民則說：「我住在東灣Berkeley，我住了在這邊超過30年，終於可以搭地鐵，從Berkeley過來，然後再搭地鐵到Chinatown。」

有商戶認為，中央地鐵開通，會為華埠帶來人流，生意亦會有好轉。

商戶說：「應該會好點的，因為你多個選擇，人流就是多了，對我們來說，希望將來sunset會有直達的車，來到華埠，對我們的生意都會好點。」

他表示，遠在訪谷區的市民，現在多了個選擇，來華埠不用轉車，所以亦方便他們消費。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。