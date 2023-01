舊金山中央地鐵正式通車 一眾官員出席剪綵儀式（視頻）

【KTSF 毛皓延報導 】

舊金山(三藩市)中央地鐵7日正式通車,一眾官員出席剪綵儀式,市長布里德表示,四個新地鐵站連接不同社區,感到非常興奮,又感激國會前議長普洛西,不遺餘力為工程爭取撥款。

出席今天的剪綵儀式一眾官員,包括舊金山市長布里德、前國會眾議長普洛西、市府律師邱信福、加州參議員威善高及交通局的人員等等。

新的T-Line三街輕鐵線,連接舊金山華埠及訪谷區兩地,途經Soma區、及灣景區。

布里德表示,舊金山在1989年經歷完一場大地震後,華埠旁的480公路被拆除,市內的公共交通受到挑戰,華埠的居民亦被孤立。

布里德又指,隨著舊金山的華裔人口不斷增加,三街輕鐵向沒有駕車的華裔市民,提供了一個連接訪谷區及華埠的途徑,中央地鐵通車就像一條連結不同人、不同社區的橋樑,亦能幫助舊金山從疫情恢復過來。

這項工程多年後終於建成,布里德說,前國會眾議長普洛西向聯邦政府爭取撥款是功不可沒。

普洛西說,自己都曾經乘搭地鐵上班,三街輕鐵線,容許上班族更方便來往公司,容許小朋友更方便來往學校,亦容許商戶吸引更多顧客,這項長達20多年的工程,會協助舊金山成為一個公共交通發達的城市。

剪綵儀式過後,亦代表中央地鐵正式開幕,這架三街輕鐵由聯合廣場出發,一路去到訪谷區。

布里德在Chase Center站下車,與一眾勇士隊的樂隊及啦啦隊一起載歌載舞,為慶祝通車的儀式劃上句號。

