拜登新邊境安全措施惹來部分民主黨人抨擊

January 9, 2023 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登日前公佈新的邊境安全措施，此舉被視為變相實施第42條公共衛生緊急法令，立即受到部份民主黨人和爭取移民權益人士的抨擊。

部份民主黨國會議員，以及為移民爭取權益的團體，都對總統拜登5日公佈的新邊境安全措施表達非常失望。

新的邊境規例，特別是擴大第42條公共衛生法令的驅逐，額外包括多三個國家的國民，另外這項稱為「人道假釋」的計劃，也包含來自委內瑞拉、海地、古巴和尼加拉瓜的無證移民，這項計劃容許每個月最多有3萬名來自這四個國家的人，在美國獲得「假釋」，為期兩年，但條件是他們必須有一個財政擔保人，才可以符合資格申請，那些非法入境美國的人士就會喪失資格申請。

另外，美國也與墨西哥協議，根據在疫情期間實施的第42條下的驅逐令，墨西哥將會從這四個國家，對每個國家每個月接收最多3萬人，如果公共衛生緊急法結束，就會根據第8條款而驅逐出境，聯邦最高法院曾經頒令第42條款暫時可以延續執行。

另外，拜登政府也建議非法入境的無證移民，不合符資格在美國申請庇護。

單在2022財政年度，在南部美墨邊境就有超過230萬名無證移民湧入。

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