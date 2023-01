拜登新邊境安全措施惹來部分民主黨人抨擊

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登日前公佈新的邊境安全措施,此舉被視為變相實施第42條公共衛生緊急法令,立即受到部份民主黨人和爭取移民權益人士的抨擊。

部份民主黨國會議員,以及為移民爭取權益的團體,都對總統拜登5日公佈的新邊境安全措施表達非常失望。

新的邊境規例,特別是擴大第42條公共衛生法令的驅逐,額外包括多三個國家的國民,另外這項稱為「人道假釋」的計劃,也包含來自委內瑞拉、海地、古巴和尼加拉瓜的無證移民,這項計劃容許每個月最多有3萬名來自這四個國家的人,在美國獲得「假釋」,為期兩年,但條件是他們必須有一個財政擔保人,才可以符合資格申請,那些非法入境美國的人士就會喪失資格申請。

另外,美國也與墨西哥協議,根據在疫情期間實施的第42條下的驅逐令,墨西哥將會從這四個國家,對每個國家每個月接收最多3萬人,如果公共衛生緊急法結束,就會根據第8條款而驅逐出境,聯邦最高法院曾經頒令第42條款暫時可以延續執行。

另外,拜登政府也建議非法入境的無證移民,不合符資格在美國申請庇護。

單在2022財政年度,在南部美墨邊境就有超過230萬名無證移民湧入。

