拜登上任總統後首度視察德州El Paso美墨邊境

January 9, 2023 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF】

拜登總統上任後，週日首度視察德州El Paso美墨邊境，這裡上個月出現大量來自尼加拉瓜的無證移民。

週一和週二，他將在墨西哥首都參加北美領導人峰會，預計邊境危機將是焦點。

這是拜登上任總統後首度視察美墨邊境，這裡是上個月出現大量來自尼加拉瓜無證移民的德州El Paso，共和黨籍的德州州長Greg Abbott也現身迎接總統。

拜登在社交媒體上表示，將和當地領袖會面，並承諾將給予更多資源，解決美國邊境蜂擁而來越來越多的無證移民。

拜登指希望能提供更多尋求庇護的法律途徑，不過也希望限制非法移民人數。

拜登將在墨西哥首都參加北美領導人峰會，在此次訪問前夕，拜登已於5號宣布遏止非法越境的新政策，收緊邊境管控，並獲得了墨西哥的支持，每個月由墨西哥從美國接收3萬名來自古巴、尼加拉瓜、海地和委內瑞拉被驅逐的移民。

拜登表示，只要美國繼續是自由和充滿機會的地方，自然不斷會有人想來，這也是許多人祖先當年的舉動，不過雖然不能阻止人們過來，卻可以要求大家按規矩，以符合美國法律的方式移民。

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