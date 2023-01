拜登上任總統後首度視察德州El Paso美墨邊境

【KTSF】

拜登總統上任後,週日首度視察德州El Paso美墨邊境,這裡上個月出現大量來自尼加拉瓜的無證移民。

週一和週二,他將在墨西哥首都參加北美領導人峰會,預計邊境危機將是焦點。

這是拜登上任總統後首度視察美墨邊境,這裡是上個月出現大量來自尼加拉瓜無證移民的德州El Paso,共和黨籍的德州州長Greg Abbott也現身迎接總統。

拜登在社交媒體上表示,將和當地領袖會面,並承諾將給予更多資源,解決美國邊境蜂擁而來越來越多的無證移民。

拜登指希望能提供更多尋求庇護的法律途徑,不過也希望限制非法移民人數。

拜登將在墨西哥首都參加北美領導人峰會,在此次訪問前夕,拜登已於5號宣布遏止非法越境的新政策,收緊邊境管控,並獲得了墨西哥的支持,每個月由墨西哥從美國接收3萬名來自古巴、尼加拉瓜、海地和委內瑞拉被驅逐的移民。

拜登表示,只要美國繼續是自由和充滿機會的地方,自然不斷會有人想來,這也是許多人祖先當年的舉動,不過雖然不能阻止人們過來,卻可以要求大家按規矩,以符合美國法律的方式移民。

