大氣河風暴接二連三吹襲灣區 未來數天料持續降雨（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

大氣河風暴在上星期三對灣區造成大型破壞,正當市民以為可以喘一口氣的時候,另一場風暴在本週末到來。

上週的炸彈氣旋為灣區帶來不同程度的損毀,雨勢在6日早上緩和,但喘息過後,週末灣區再迎來另一系列風暴。

國家氣象局預測,從6日晚間開始,中等強度風暴將抵達北灣,這股風暴加上週日到來的大氣河風暴,預計未來幾天,北灣會有高達7吋的降雨。

6日抵達灣區的風暴所帶來的降雨和強風,在週末將向南蔓延到灣區的其他地區。

其後另一股強大的氣河風暴,將在8日晚上到週二吹襲灣區,國家氣象局的氣象學家表示,週日晚上到週二的大氣河風暴,比上週三強勁,預計週一早上至下午天氣最惡劣。

國家氣象局氣象學家說:「我們更關心下周初的風雨交加,看起來會較惡劣,我們正在研究潛在的強勁陣風,下周初強風和大雨,所以在那段時間,可能會發生更多的洪水。」

6日在San Mateo縣,Brisbane市有沙包派發,每人最多限拿10包,職員指是為未來幾日做好準備。

當局預計Santa Cruz山區和Big Sur海岸的降雨量最大,可能高達到10英吋,當局亦預測週三及以後會有陸續有降雨,但情況可能輕一點。

由於持續的下大雨和強風,當局就提醒市民應該注意洪水、倒下的樹木和電線。

國家海洋和大氣協會正在實時記錄河流洪水的情況,他們表示,北灣Sonoma縣的Russian River有氾濫的風險,舊金山(三藩市)的居民可以撥打311向應急管理部,報告塌樹和堵塞的水渠的情況,如果看到倒塌的電線,灣區市民就需要撥打911。

