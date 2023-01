影評：驚笑中帶驚嚇的《室友梅根》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個有人工智能的玩具娃娃,啟動來作為小女孩的摯友,會如何出錯?

小女孩Cady 和父母親,在大雪中開車往山上滑雪。路上一起車禍導致Cady,必須交由她的阿姨Gemma 照顧。在高科技玩具公司工作,也是單身的Gemma,正好在研發一款高科技娃娃。這個外形保守、4英尺高的,就是一個生成機器人模型三號,簡稱M3GAN。她具有人工智能,並且能夠按照個別孩童的需要

來成為他們唯一的朋友。Gemma 的這研發項目,也讓玩具公司認為撿到無價之寶,要Gemma 盡快讓M3GAN 上市。但是娃娃卻對Cady 的過度保護,也演變成一個會杜絕任何對Cady 有威脅的因素。最終演變成一個殺手娃娃。

故事情節出自拍慣恐怖電影的溫子仁,請來年輕導演Gerard Johnstone 來指導。雖然劇中有不少殺人鏡頭,帶有死有餘辜的色彩。也因為影片的電影評級是PG-13,過於血腥的畫面也不會出現。

演小女孩的Violet McGraw,她的傷感和喜悅要人感動。娃娃面具背後的Amie Donald,將娃娃舉動加入惹笑帶驚人的成分。目前在網上廣傳的M3GAN 娃娃跳舞鏡頭,更是逗得大家開心。

看似有驚悚成分的M3GAN,其實要是以黑色喜劇的標準來欣賞電影,會有一幕又一幕的驚喜。特別是看娃娃M3GAN 利用邏輯和大人鬥嘴的鏡頭,可以想像要真的有這個娃娃,可會把做家長的氣翻。

《室友梅根 M3GAN》雖然是一個現代寓言,但要是真的能夠有一個這樣,能夠保護自己的娃娃,或許真的能夠給予人們,免受他人傷害的保護。電影滿分五分中得四分,是開年的一部佳作。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://www.m3ganmovie.com/

