大氣河風暴造成很多泡水車 這種情況該怎辦（視頻）

這次的大氣河風暴帶來各式不同的影響,當中也出現了很多的泡水車,而如果你的車泡水了又該怎麼辦呢?

大氣河風暴造成了灣區許多地區大淹水,許多人也因為泡水車成了受災戶。

San Mateo居民Willaim Winfield說:「我鄰居就把車停在這裡,她的車是一輛舊車,當時她車放這,結果淹水非常嚴重,就毀了她車子的電子系統,好在她的汽車保險公司付了全額。」

住在San Mateo Arroyo Court的Winfield,他自己是早早把車停在別處,最後僅僅在車的右側淹了兩吋高的水。

不過眼睜睜看著鄰居的車變成泡水車,這又該怎麼辦呢?在舊金山的JR motors老闆對此有經驗。

JR motors老闆DeJesus Rojas說:「就這部車來說,車用電腦位在車子的底盤上面,你若知道水怎麼從這地墊跑出來。」

面對泡水車他並不驚訝,因為過年那段暴風時間,大淹水的景象就出現在他的店門外。

Roja說:「絕對會有更多的車來我這,也許不是今天明天,但終究會來。」

很多人甚至一開始根本就不知道自己的車出現淹水車的情形,或者很多人也沒感覺車子泡水出現甚麼問題,直到真的出問題才知道。

Roja說:「總歸來說,水和凝結物會進入到電子系統裡,你可能要等個把月甚至一年才發現這些跡象。」

而淹水車修起來,價錢可非常驚人的。

Roja說:「如果水滲入到車裡,然後造成電子系統的損傷,那修起來可能比一台車的錢還多。」

