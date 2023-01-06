灣區再迎來風暴 料週一早上天氣最惡劣

【KTSF 尹晉豪報導】

大氣河風暴在星期三對灣區造成大型破壞，正當市民以為可以喘一口氣的時候，另一場風暴預計將在本週末到來。

本週的炸彈氣旋為灣區帶來不同程度的損毀，雨勢在週五早上緩和，但喘息過後，在本週末灣區將迎來另一系列風暴。

國家氣象局預測，從週五晚間開始，中等強度風暴將抵達北灣，這股風暴加上週日到來的大氣河風暴，預計未來幾天，北灣會有高達7吋的降雨。

週五抵達灣區的風暴所帶來的降雨和強風，在週末將向南蔓延到灣區的其他地區。

其後另一股強大的氣河風暴將在週日晚上到週二吹襲灣區，國家氣象局的氣象學家表示，週日晚上到週二的大氣河風暴，比本週三強勁，預計週一早上至下午天氣最惡劣。

國家氣象局氣象學家說：「我們更關心下周初的風雨交加，看起來會較惡劣，我們正在研究潛在的強勁陣風，下周初強風和大雨，所以在那段時間，可能會發生更多的洪水

週五在San Mateo縣，Brisbane市有沙包派發，每人最多限拿10包，職員指是為未來幾日做好準備。

當局預計，Santa Cruz山區和Big Sur海岸的降雨量最大，可能高達到10英吋，當局亦預測週三及以後會陸續有降雨，但情況可能輕一點。

由於持續下大雨和強風，當局就提醒市民應該注意洪水、倒下的樹木和電線。

國家海洋和大氣協會正在實時記錄河流洪水的情況，他們表示，北灣Sonoma縣的Russian River，下週初有氾濫的風險，舊金山的居民可以撥打311向應急管理部，報告塌樹和堵塞的水渠的情況，如果看到倒塌的電線，灣區市民就需要撥打911。

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