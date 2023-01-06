Sonoma縣紅木樹塌下壓毀房屋 奪走幼童性命

【KTSF 張擎鳳報導】

大氣河風暴週三吹襲灣區期間，北灣Sonoma縣一棵紅木樹倒塌，壓中一間房屋，導致一名未滿2歲的男童死亡，男童的外婆表示，至今沒法相信外孫已經離世。

手機相片裡的就是未滿兩歲的男童Aeon Tocchini，週三吹襲灣區的大氣河風暴奪走了他的性命。

男童外婆Aileen Tocchini說：「Aeon帶來活力和歡樂，他喜歡在外面玩、跳舞、唱歌，他是最快樂的孩子，總是微笑著鼓勵人們，不管怎樣，他都是被寵愛的天使。」

當局指週三晚，北灣Occidental地區一棵紅木樹倒塌，壓中一間流動房屋，當時Aeon坐在家中客廳的沙發上，而倒塌的紅木樹就壓在他身上。

男童的家人將他從樹下救出來，但救援人員到場時，他已經沒了呼吸，經搶救無效，男童當場證實死亡。

鄰居表示，男童的父母非常傷心，Aeon的外婆也表示，她沒法相信Aeon已經離世。

Aileen說：「他們身心交瘁，這絕對是惡夢，對任何家庭來說，失去孩子。」

有3棵紅木樹倒塌在Tocchini一家的流動房屋上，完全摧毀他們的家園。

男童的親戚在GoFundMe發起了眾籌，為重建Tocchini一家的家園，和男童的葬禮籌款，至截稿前已籌得大約18萬，網址：https://www.gofundme.com/f/aeon-tocchini-forever-in-our-hearts。

加州本週末還會再迎來另一股大氣河風暴，惡劣天氣持續。

州長紐森已宣布加州進入緊急狀態，以便官員能快速做出反應，並幫助清理幾天前，上一場強風暴襲擊加州時所造成的雜物。

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