Sonoma縣紅木樹塌下壓毀房屋 奪走幼童性命

【KTSF 張擎鳳報導】

大氣河風暴週三吹襲灣區期間,北灣Sonoma縣一棵紅木樹倒塌,壓中一間房屋,導致一名未滿2歲的男童死亡,男童的外婆表示,至今沒法相信外孫已經離世。

手機相片裡的就是未滿兩歲的男童Aeon Tocchini,週三吹襲灣區的大氣河風暴奪走了他的性命。

男童外婆Aileen Tocchini說:「Aeon帶來活力和歡樂,他喜歡在外面玩、跳舞、唱歌,他是最快樂的孩子,總是微笑著鼓勵人們,不管怎樣,他都是被寵愛的天使。」

當局指週三晚,北灣Occidental地區一棵紅木樹倒塌,壓中一間流動房屋,當時Aeon坐在家中客廳的沙發上,而倒塌的紅木樹就壓在他身上。

男童的家人將他從樹下救出來,但救援人員到場時,他已經沒了呼吸,經搶救無效,男童當場證實死亡。

鄰居表示,男童的父母非常傷心,Aeon的外婆也表示,她沒法相信Aeon已經離世。

Aileen說:「他們身心交瘁,這絕對是惡夢,對任何家庭來說,失去孩子。」

有3棵紅木樹倒塌在Tocchini一家的流動房屋上,完全摧毀他們的家園。

男童的親戚在GoFundMe發起了眾籌,為重建Tocchini一家的家園,和男童的葬禮籌款,至截稿前已籌得大約18萬,網址:https://www.gofundme.com/f/aeon-tocchini-forever-in-our-hearts。

加州本週末還會再迎來另一股大氣河風暴,惡劣天氣持續。

州長紐森已宣布加州進入緊急狀態,以便官員能快速做出反應,並幫助清理幾天前,上一場強風暴襲擊加州時所造成的雜物。

