大氣河風暴在灣區至少造成兩人死亡 包括一嬰兒（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

一連串強烈風暴已在灣區和北加州引發洪水、泥石流、強風等災害，風暴在灣區至少造成兩人死亡。

風暴致命事故發生在Fairfield市的Vanden Road，Fairfield的警方表示，在週三早上8點39分左右，一名19歲女子的汽車經過積水打滑，並撞上一根電線桿後死亡。

現場調查人員和目擊者表示，由於暴雨的關係，Vanden Road在事故時部份被淹。

另外在Sonoma縣，風暴亦造成了人命傷亡，事件發生在下午5點30分左右，Occidental社區的一處住宅內，強風暴導致一棵紅木樹倒塌，砸中路邊的住宅，造成屋內一名嬰兒死亡。

官員表示，父母並無受傷。

與此同時，Alameda的Park Street Bridge，在週四早上因為交通事故關閉，根據市府的一則推文，照片顯示一輛汽車在橋上翻側，目前尚不清楚有多少人在事故中受傷，也不知道是否與潮濕天氣有關。

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