大氣河風暴在灣區至少造成兩人死亡 包括一嬰兒（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

一連串強烈風暴已在灣區和北加州引發洪水、泥石流、強風等災害,風暴在灣區至少造成兩人死亡。

風暴致命事故發生在Fairfield市的Vanden Road,Fairfield的警方表示,在週三早上8點39分左右,一名19歲女子的汽車經過積水打滑,並撞上一根電線桿後死亡。

現場調查人員和目擊者表示,由於暴雨的關係,Vanden Road在事故時部份被淹。

另外在Sonoma縣,風暴亦造成了人命傷亡,事件發生在下午5點30分左右,Occidental社區的一處住宅內,強風暴導致一棵紅木樹倒塌,砸中路邊的住宅,造成屋內一名嬰兒死亡。

官員表示,父母並無受傷。

與此同時,Alameda的Park Street Bridge,在週四早上因為交通事故關閉,根據市府的一則推文,照片顯示一輛汽車在橋上翻側,目前尚不清楚有多少人在事故中受傷,也不知道是否與潮濕天氣有關。

