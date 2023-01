暴雨能否結束加州連續三年的乾旱 專家為大家分析

【KTSF 歐志洲報導】

置於這連串暴雨是否能夠結束加州已經三年的乾旱,專家有不同的見解。

聖荷西州大的氣象學與氣候學教授Alison Bridger指出,以聖荷西為例,平均一年有14英寸雨水,這三年來每年只有6英寸雨水。

所以要是看包括內布拉斯加大學林肯分校的國家乾旱緩解中心、美國農業部和國家海洋和大氣管理局合作製作的美國乾旱監察網站,圖表中的加州,左圖中加州本週的情況,和右圖中的兩個星期前相比,只有南加州深紅色的「異常乾旱」(exceptional drought)消失了,許多例如Bakersfield等中谷地區,仍舊處於「極端乾旱」(extreme drought)的水平。

Bridger教授說:「剛下的這幾場暴雨,雖然並不是微不足道,有給我們需要的雨水,但我們確實要一連串的暴雨過來,一直增加蓄水池中的儲水,多數的蓄水池現在還是低於這個時候一般的水平,所以還需要把這水位推高到歷史的平均水平。」

Bridger教授指出,加州目前處於「特大乾旱」(mega drought),歷史數據顯示,即使陷入乾旱,最終還是會走出乾旱,但是在工業革命後,逐漸導致的氣候變化,「特大乾旱」將是加州難以擺脫的現狀。

Bridger教授說:「我會說目前的『特大乾旱』,我們無法爬出來,原因是我們導致的氣候變化。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。