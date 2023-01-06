暴雨能否結束加州連續三年的乾旱 專家為大家分析

【KTSF 歐志洲報導】

置於這連串暴雨是否能夠結束加州已經三年的乾旱，專家有不同的見解。

聖荷西州大的氣象學與氣候學教授Alison Bridger指出，以聖荷西為例，平均一年有14英寸雨水，這三年來每年只有6英寸雨水。

所以要是看包括內布拉斯加大學林肯分校的國家乾旱緩解中心、美國農業部和國家海洋和大氣管理局合作製作的美國乾旱監察網站，圖表中的加州，左圖中加州本週的情況，和右圖中的兩個星期前相比，只有南加州深紅色的「異常乾旱」（exceptional drought）消失了，許多例如Bakersfield等中谷地區，仍舊處於「極端乾旱」（extreme drought）的水平。

Bridger教授說：「剛下的這幾場暴雨，雖然並不是微不足道，有給我們需要的雨水，但我們確實要一連串的暴雨過來，一直增加蓄水池中的儲水，多數的蓄水池現在還是低於這個時候一般的水平，所以還需要把這水位推高到歷史的平均水平。」

Bridger教授指出，加州目前處於「特大乾旱」（mega drought），歷史數據顯示，即使陷入乾旱，最終還是會走出乾旱，但是在工業革命後，逐漸導致的氣候變化，「特大乾旱」將是加州難以擺脫的現狀。

Bridger教授說：「我會說目前的『特大乾旱』，我們無法爬出來，原因是我們導致的氣候變化。」

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