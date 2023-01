【KTSF】

經過第11輪投票,國會眾議院仍未選出新任聯邦眾議長,眾議院需要繼續休會協商,直至週五中午才會重新復會。

經過週四第11輪投票後,獲得共和黨團提名的Kevin McCarthy仍然拿不到當選所需多數的218票,這是因為共和黨團內的派系協商沒能達成協議,有至少20名強硬保守派繼續反對他。

由於議長持續難產,眾議院已經連續三天陷入僵局,新一屆國會會期遲遲無法展開,新進眾議員也無法宣誓。

