氣象學家分析造成灣區連場暴雨的成因（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

氣象學家預測，至今的三場有間隔的暴雨，還會持續兩個星期，一直到大約1月20日，而氣候變化對這些暴雨有一些影響，但並不是導致暴雨的主要原因。

聖荷西州大的氣象學與氣候學教授Alison Bridger表示，根據她對氣象預測模型的觀察，從上星期開始的大雨，到大約1月20日會有12場大雨，目前只有三場，所以未來兩個星期，還會有接連而來的大雨。

Bridger教授表示，造成大雨有兩個因素，一是暴雨的天氣系統，例如目前出現的「炸彈氣旋」（bomb cyclone），二是大氣層中的水份，例如現在從夏威夷過來的「」大氣河」。

週三的豪雨和「炸彈氣旋」有關，但這「炸彈氣旋」本身並沒有登陸加州。

Bridger教授說：「要是這『炸彈氣旋』登陸的話，你會知道，我們會有更強的風，並會造成更大的破壞，這『炸彈氣旋』在海上形成，但是已經開始沿著海岸往上移到華盛頓州，但是這『炸彈氣旋』連帶的冷鋒，隨著『炸彈氣旋』的強度，也非常的強。」

過去幾年，大氣河在運行到加州之前，就被加州上空的高氣壓往北推，所以沒有下雨，而這些高氣壓怎麼形成，並不是氣象學家能夠理解的。

至於大雨是否和氣候變化有關，Bridger教授表示沒有結論，但是可以知道的是，隨著氣候變化，大氣河可以有更多的水份，導致更多的雨水。

Bridger教授說：「有研究或實驗可以推測，氣候變化如何影響天氣，但是可以合理推斷，美國西南部會變得更加乾燥，這包括聖荷西，會像洛杉磯一樣有較少的雨水。」

Bridger教授相信，這需要大約30到50年的時間形成。

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