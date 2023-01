氣象學家分析造成灣區連場暴雨的成因（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

氣象學家預測,至今的三場有間隔的暴雨,還會持續兩個星期,一直到大約1月20日,而氣候變化對這些暴雨有一些影響,但並不是導致暴雨的主要原因。

聖荷西州大的氣象學與氣候學教授Alison Bridger表示,根據她對氣象預測模型的觀察,從上星期開始的大雨,到大約1月20日會有12場大雨,目前只有三場,所以未來兩個星期,還會有接連而來的大雨。

Bridger教授表示,造成大雨有兩個因素,一是暴雨的天氣系統,例如目前出現的「炸彈氣旋」(bomb cyclone),二是大氣層中的水份,例如現在從夏威夷過來的「」大氣河」。

週三的豪雨和「炸彈氣旋」有關,但這「炸彈氣旋」本身並沒有登陸加州。

Bridger教授說:「要是這『炸彈氣旋』登陸的話,你會知道,我們會有更強的風,並會造成更大的破壞,這『炸彈氣旋』在海上形成,但是已經開始沿著海岸往上移到華盛頓州,但是這『炸彈氣旋』連帶的冷鋒,隨著『炸彈氣旋』的強度,也非常的強。」

過去幾年,大氣河在運行到加州之前,就被加州上空的高氣壓往北推,所以沒有下雨,而這些高氣壓怎麼形成,並不是氣象學家能夠理解的。

至於大雨是否和氣候變化有關,Bridger教授表示沒有結論,但是可以知道的是,隨著氣候變化,大氣河可以有更多的水份,導致更多的雨水。

Bridger教授說:「有研究或實驗可以推測,氣候變化如何影響天氣,但是可以合理推斷,美國西南部會變得更加乾燥,這包括聖荷西,會像洛杉磯一樣有較少的雨水。」

Bridger教授相信,這需要大約30到50年的時間形成。

