舊金山華裔女子參加元旦慶祝活動後被車撞倒 傷重不治

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)一名女子在Mission區參加完元旦慶祝活動後,在馬路上被車撞倒,傷重不治,司機在停下之後,卻還開車離開。

根據Mission Local的報導,50歲的Bess Chui和一個朋友,在1月1日大約晚上8點15分參加完新年慶祝活動之後,在Potrero Avenue和Alameda Street交界處過馬路時被車撞倒。

有目擊者表示,開車司機當時是綠燈,司機在撞到人之後停下,並走出車外,顯出驚訝的樣子,但是在大約5分鐘之後開車離開。

Bess Chui在事件中傷重不治,在社交媒體上,朋友透露她是香港移民,是一名會計師,在舊金山住了多年,事件中還有另外一人被撞倒受傷。

目擊者表示,司機是非洲裔男子,大約30多歲,約5尺8吋,目擊者也拍下這張模糊的照片,照片中只可以看到是一輛藍色的轎車。

警方正在調查這起致命車禍,有任何消息的民眾,可以通知警方。

