舊金山華裔女子參加元旦慶祝活動後被車撞倒 傷重不治

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山（三藩市）一名女子在Mission區參加完元旦慶祝活動後，在馬路上被車撞倒，傷重不治，司機在停下之後，卻還開車離開。

根據Mission Local的報導，50歲的Bess Chui和一個朋友，在1月1日大約晚上8點15分參加完新年慶祝活動之後，在Potrero Avenue和Alameda Street交界處過馬路時被車撞倒。

有目擊者表示，開車司機當時是綠燈，司機在撞到人之後停下，並走出車外，顯出驚訝的樣子，但是在大約5分鐘之後開車離開。

Bess Chui在事件中傷重不治，在社交媒體上，朋友透露她是香港移民，是一名會計師，在舊金山住了多年，事件中還有另外一人被撞倒受傷。

目擊者表示，司機是非洲裔男子，大約30多歲，約5尺8吋，目擊者也拍下這張模糊的照片，照片中只可以看到是一輛藍色的轎車。

警方正在調查這起致命車禍，有任何消息的民眾，可以通知警方。

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