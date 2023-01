【KTSF】

舊金山(三藩市)日本埠發生兇殺案,一個15歲少年涉嫌槍殺一名保安員,另一個14歲少年涉嫌幫兇,兩人都被捕。

案發現場位於Webster街1500號路段,警方週二下午5時左右收到槍擊案報告,警員在現場發現一名男保安員,有一處槍傷,受害人當場證實死亡。

死者是一名40歲三藩市居民,警方兇殺組探員拘捕了兩個少年,兩人扣押在少年司法中心,分別面對謀殺以及幫兇的罪名。

舊金山紀事報取得警方報告,指出受害人在日本埠一家售賣收藏品的店舖外與人發生爭執,在護送一個人離開時,被兇手開槍射中頭部,警方目前拒絕透露案件詳情。

