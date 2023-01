Santa Cruz知名Capitola碼頭被沖斷 居民有何看法（視頻）

【KTSF】

這場風暴對Santa Cruz及沿海地區造成嚴重破壞,其中知名的Capitola碼頭被沖斷,附近的市民有什麼看法?

從這個角度遠眺著名的Capitola市Ocean Piers碼頭,已經斷成兩截,讓人不禁感嘆大自然的威力。

受訪居民說:「難以置信,要多大的威力,才能造成這樣的破壞,這就為什麼我們要敬畏大自然。」

這名男子在Capitola住了大半輩子,從沒看過這樣的景象。

另一名居民說:「看到這樣的破壞力太震撼了,我和兒子上星期才走在碼頭,在那吃早餐。」

這名男子從1998年就在碼頭上經營船店,現在只能在遠處看自己跟其他商店生意被迫中斷。

另一名受訪者說:「我的心跟社區每個人同在,碼頭在這裡已經90、100年,看到這樣混亂,我們會重建的。」

Capitola市府官員週四早上9點透過社交媒體呼籲大家撤離碼頭,不要在附近看熱鬧。

風雨對沿岸的商店造成嚴重破壞,雖然接下來陸續還有風暴,但清掃家園的工作還是得做。

