Santa Cruz知名Capitola碼頭被沖斷 居民有何看法（視頻）

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這場風暴對Santa Cruz及沿海地區造成嚴重破壞，其中知名的Capitola碼頭被沖斷，附近的市民有什麼看法？

從這個角度遠眺著名的Capitola市Ocean Piers碼頭，已經斷成兩截，讓人不禁感嘆大自然的威力。

受訪居民說：「難以置信，要多大的威力，才能造成這樣的破壞，這就為什麼我們要敬畏大自然。」

這名男子在Capitola住了大半輩子，從沒看過這樣的景象。

另一名居民說：「看到這樣的破壞力太震撼了，我和兒子上星期才走在碼頭，在那吃早餐。」

這名男子從1998年就在碼頭上經營船店，現在只能在遠處看自己跟其他商店生意被迫中斷。

另一名受訪者說：「我的心跟社區每個人同在，碼頭在這裡已經90、100年，看到這樣混亂，我們會重建的。」

Capitola市府官員週四早上9點透過社交媒體呼籲大家撤離碼頭，不要在附近看熱鬧。

風雨對沿岸的商店造成嚴重破壞，雖然接下來陸續還有風暴，但清掃家園的工作還是得做。

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